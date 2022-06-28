Пенза, , 09:55 — REGNUM На строительной площадке жилого комплекса «Арбековская застава» в Пензе из-за сильного ветра на сторожевую будку упал строительный кран. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Строительный кран Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инцидент произошел вечером 27 июня. Уточняется, что в сторожевой будке в момент падения крана находился охранник, который скончался на месте.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мае в Москве на гражданина Киргизии упал башенный кран, в результате 23-летний мужчина скончался на месте.

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