Сеул, 28 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су призвал правительство разработать меры по стабилизации инфляции, поскольку рост цен повышает стоимость жизни потребителей. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление премьер-министр сделал 28 июня в ходе заседания кабинета министров.

«Правительство должно приложить усилия для стабилизации цен, чтобы снизить стоимость жизни людей», — заявил Хан Док Су.

Премьер-министр предупредил, что ещё некоторое время инфляция останется высокой из-за таких внешних факторов, как рост цен на сырьё и ограничения в глобальной цепи поставок.

Напомним, что в мае индекс потребительских цен вырос на 5,4% в годовом исчислении. Темпы роста показателя оказались самыми высокими за последние 14 лет.

Финансовые эксперты предполагают, что Банк Кореи может предпринять агрессивные шаги по ужесточению денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, особенно в связи с тем, что Федеральная резервная система США недавно повысила ключевую ставку на 0,75 процентного пункта.

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