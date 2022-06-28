Премьер-министр Южной Кореи призвал активизировать борьбу с инфляцией
Сеул, 28 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су призвал правительство разработать меры по стабилизации инфляции, поскольку рост цен повышает стоимость жизни потребителей. Об этом сообщает Yonhap News.
Данное заявление премьер-министр сделал 28 июня в ходе заседания кабинета министров.
«Правительство должно приложить усилия для стабилизации цен, чтобы снизить стоимость жизни людей», — заявил Хан Док Су.
Премьер-министр предупредил, что ещё некоторое время инфляция останется высокой из-за таких внешних факторов, как рост цен на сырьё и ограничения в глобальной цепи поставок.
Напомним, что в мае индекс потребительских цен вырос на 5,4% в годовом исчислении. Темпы роста показателя оказались самыми высокими за последние 14 лет.
Финансовые эксперты предполагают, что Банк Кореи может предпринять агрессивные шаги по ужесточению денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, особенно в связи с тем, что Федеральная резервная система США недавно повысила ключевую ставку на 0,75 процентного пункта.
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