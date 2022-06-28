Вашингтон, 28 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Польше опасаются успехов России в ходе спецоперации, в результате которой Украина может перейти под контроль Москвы. Об этом заявил обозреватель американского журнала The American Conservative Энтони Токарз.

Польша

Он отметил, что во время визита в Польшу журналист пообщался с местными жителями, иностранными волонтёрами и украинскими беженцами.

Собеседники переживали в связи с отсутствием у ЕС единой политики касательно вопроса беженцев, уточнил он.

Также он отметил, что его собеседники опасаются, что «с ослаблением общественного интереса к конфликту большая часть Украины, если не вся страна, попадёт в руки неумолимой России».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.