Мадрид, 28 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Сто испанских ресторанов попали в список лучших заведений Евросоюза. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на ежегодно публикуемый платформой кулинарных обзоров Opinionated About Dining доклад.

Pixabay.com Пустой ресторан

Всего в топ-рейтинг вошли 453 заведения.

Выбор, сделанный на основе 220 000 отзывов, отдал первое место датскому Alchemist, который год назад также оказался лучшим. На второе место рейтинга попал бельгийский Frantzén, третьим стало испанское заведение Etxebarri, расположенное в баскском городе Ашпе и удостоенное звезды Michelin.