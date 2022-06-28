Анкара, 28 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Три беспилотных аппарата Bayraktar TB2 будут бесплатно переданы Украине турецкой компанией Baykar Makina. Об этом говорится в заявлении предприятия, опубликованном на странице в Twitter.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

В компании рассказали, что бизнесмены и обычные люди внесли средства для достижения этой цели.

«Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт», — сказано в заявлении.

Ранее турецкие власти проинформировали, что с большой осторожностью относятся к поставкам оружия на Украину.