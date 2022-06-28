Москва, 28 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Россия сможет развить промышленность и сделать немаленькие «дырки» в новом «железном занавесе», который образовался после введения Западом антироссийских санкций. Об этом 28 июня заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Как указал в интервью газете «Аргументы и факты» Медведев, зависимость — это всегда плохо, так как она в итоге будет использована в качестве рычага для давления на несогласных.

Кроме того, он добавил, что введённые Западом антироссийские санкции — это очень надолго, так как они вводились для того, чтобы Россия пошла к своим оппонентам на поклон или российская экономика рухнула.

«Уверяют своих граждан, что «адские санкции» против России вот-вот приведут ее к краху. Придется их разочаровать. Такого не произойдет. Запад нас, как обычно, недооценивает. Или, точнее, пытается выдать желаемое за действительное», — пояснил зампред Совбеза РФ.

При это Медведев напомнил, что такая ситуация в истории России складывается не в первый раз и ей снова приходится рассчитывать только на собственные ресурсы и интеллект.

«Даже в самые сложные времена мы нажиму не поддавались, а железный занавес помехой для нас не стал. И сейчас, я уверен, будет так же. И свою промышленность сумеем развить, и «дырки» в этом занавесе сделать немаленькие», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что специалистов, не уступающих в квалификации уехавшим сотрудникам компаний стран Запада, которые всячески пытались отсрочить свой уход с российского рынка, нужно обучить России.