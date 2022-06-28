Ростов-на-Дону, 28 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Россию прибыли ещё более 17 тысяч мирных жителей Донбасса и Украины, вынужденно покинувших свои дома. Об этом сегодня, 28 июня, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна с беженцами из Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области для мирных жителей Донбасса и Украины, приют нашли около 4 тысяч беженцев, в том числе около 1,9 тысячи детей.

Всего на Дону подготовлено 165 пунктов временного размещения на 11 тысяч мест. В настоящее время задействовано более полусотни ПВР.