В Ульяновской области завели дело о хищении из бюджета 3 млн рублей
Ульяновск, 28 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту хищения порядка 3 млн рублей бюджетных денежных средств, выделенных сельскохозяйственному кооперативу. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Проверка проводилась в части законности расходования бюджетных средств. По данным надзорного ведомства, министерство АПК Ульяновской области предоставило одному из сельскохозяйственных потребительских животноводческих кооперативов 3 млн рублей. Как предварительно установлено правоохранителями, средства были направлены в виде бюджетной субсидии на компенсацию части затрат для развития материально-технической базы.
В прокуратуре отмечают, что кооператив отказался предоставить отчётность об использовании средств и не вернул их в бюджет, по адресу регистрации не располагается, признаки финансово-хозяйственной деятельности отсутствуют и местонахождение председателя неизвестно.
Материалы прокурорской проверки были переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года стало известно, что в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело о хищении более 984 млн рублей у участников долевого строительства.
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