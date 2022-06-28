Якутск, 28 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Специализированное воздушное судно Ан-26 «Циклон» 27 июня вылетало с целью искусственно вызвать осадки в Якутии. Самолёт работал в восьми районах республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Ан-26

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Воздушное судно принадлежит ФБУ «Авиалесоохрана». 27 июня оно вызывало дожди в Сунтарском, Нюрбинском, Ленском, Олёкминском, Алданском, Томпонском и Усть-Майском районах, 28 июня — в Усть-Майском, Томпонском и Горном.

Как сообщало ИА REGNUM, работа самолётов-зондировщиков в Якутии была приостановлена 20 июня. Ранее якутяне жаловались на то, что осадки в республике распределяются неравномерно и становятся причиной ряда негативных факторов.