В Петербурге жара немного ослабнет
Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. После того, как дневная температура в Петербурге 27 июня уверенно превысила +30 градусов, во вторник, 28 июня, жара немного ослабнет, но характер погоды принципиально не изменится.
«Сегодня на метеорологические условия окажет влияние холодный фронтальный раздел. Однако на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду будет выражено слабо», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Петербурге осадков по-прежнему не ожидается, в Ленинградской области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Температура воздуха в Петербурге составит +27…+29 градусов, по Ленобласти +25…+30 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.
«В среду без осадков и жарко — около +28°», — добавил специалист.
По состоянию на 9 часов утра 28 июня, в Петербурге +23,5 градуса.