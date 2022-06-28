Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. После того, как дневная температура в Петербурге 27 июня уверенно превысила +30 градусов, во вторник, 28 июня, жара немного ослабнет, но характер погоды принципиально не изменится.

Дарья Драй ИА REGNUM За чтением в Летнем саду

«Сегодня на метеорологические условия окажет влияние холодный фронтальный раздел. Однако на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду будет выражено слабо», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге осадков по-прежнему не ожидается, в Ленинградской области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в Петербурге составит +27…+29 градусов, по Ленобласти +25…+30 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

«В среду без осадков и жарко — около +28°», — добавил специалист.

По состоянию на 9 часов утра 28 июня, в Петербурге +23,5 градуса.