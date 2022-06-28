Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге написала заявление об увольнении главный врач поликлиники № 52 Выборгского района города. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Петербурге. Увольнение произошло на фоне конфликта между руководством поликлиники и сотрудниками отделения скорой помощи, которые были не согласны со сменой заведующего отделением и сокращением персонала.

Дарья Драй ИА REGNUM В поликлинике

Своё заявление главврач Марина Тимошина подала еще 23 июня. Его уже рассмотрел и согласовал глава администрации Выборгского района.

«Сожалею, что Марина Тимошина приняла именно такое радикальное решение, — прокомментировала омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова. — Мне кажется, стоило бы попробовать наладить конструктивный диалог с коллективом и выправить положение».

Уполномоченный по правам человека добавила, что в поликлинике сейчас ведутся действия по стабилизации ситуации и снижению напряжённости в коллективе. Напомним, что Тимошина планировала сократить 15 работников отделения скорой помощи. Теперь часть сотрудников перейдёт работать в поликлинику № 97, часть останется на прежнем месте работы. Тем, кому эти варианты не подходят, окажут содействие в поиске работы.