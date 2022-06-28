Алагирский район, Северная Осетия, 28 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В горах Северной Осетии мужчина упал в реку Фиагдон в Алагирском районе. Инцидент произошел 27 июня. Сразу же были организованы поиски пострадавшего, однако до сих пор они не увенчались успехом.

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Известно, что происшествие случилось в районе арт-объекта «Зеркальный барс» в Кадаргаванском каньоне. Возраст упавшего в реку мужчины составляет 27 лет. Является ли он туристом или местным жителем, не уточняется.

«В Кадаргаванском каньоне огнеборцы пожарно-спасательной части №12 и спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России продолжают поиск мужчины 1995 года рождения, упавшего вчера в реку Фиагдон в районе арт-объекта «Зеркальный барс», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Поиски ведутся по направлению течения реки несколькими пешими группами.