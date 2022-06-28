Ярославль, 28 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ярославле в больнице скорой помощи имени Соловьёва увеличат помещение приёмного покоя. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

yarregion.ru Площадка под новое здание приёмного покоя больницы имени Соловьёва в Ярославле

Расширить приёмно-диагностическое отделение планируется за счёт строительства модульной пристройки, площадь которой составит 225 квадратных метров — это вдвое увеличит общий размер приёмного покоя.

«Больница имени Соловьева — это главный наш травматологический центр. Сюда доставляются самые сложные пациенты после дорожно-транспортных происшествий практически со всего региона. Порой врачам приемного покоя при ЧС приходится принимать до 20 человек одновременно, и вопрос расширения отделения назрел давно. Областной бюджет выделил на эти цели чуть более 47 миллионов рублей», — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Луганский.

Сейчас уже определён подрядчик, монтаж модуля начнётся в ближайшее время, а завершить его должны к сентябрю.