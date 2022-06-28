Гавана, 28 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. МИД Кубы обвинил власти США в провоцировании нелегальной миграции граждан из страны с помощью средств, подвергающих опасности их жизни. Об этом говорится в распространённом 27 июня заявлении внешнеполитического ведомства.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Куба

МИД Кубы «Мы вновь заявляем о нашем осуждении жестокой экономической, финансовой и торговой блокады Кубы со стороны правительства США и его безответственной иммиграционной политики. Что создаёт для населения огромные социально-экономические трудности и поощряет (жителей острова) на незаконный выезд из страны с использованием ненадёжных средств навигации».

Дипломаты подчёркивают, что проводимая всё это время политика Соединённых Штатов «препятствует безопасной, упорядоченной и легальной миграции».

По данным МВД Кубы, с начала года в территориальных водах Острова Свободы было перехвачено 13 катеров с 23 гражданами США, направлявшимися для незаконного вывоза людей. В частности, на прошлой неделе одно такое судно, на борту которого находилось 15 человек, затонуло, продолжаются поиски пропавших без вести. Экипажи этих катером неоднократно открывали стрельбу по сотрудникам прибрежной охраны Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сил обороны Намибии, маршал авиации Мартин Пайнхас прибыл на Кубу с официальным визитом в рамках укрепления двусторонних связей.