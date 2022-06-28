Самара, 28 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Руководителя одного из коммерческих предприятий Самарской области задержали по подозрению в совершении мошенничества при реализации нацпроекта «Культура». Об этом 28 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что с июня 2021 года по январь 2022 года фирма, руководителем которой является подозреваемый, выполнила строительно-монтажные работы на нескольких объектах, расположенных в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах Самарской области.

Отмечается, что эти работы выполнялись на основании контрактов, заключенных в рамках реализации нацпроекта «Культура».

"Подозреваемым были подготовлены и подписаны акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о наименовании материалов, работ и услуг, предусмотренных соглашением. Указанные в актах работы были приняты уполномоченными должностными лицами при отсутствии фактического их выполнения», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что эти документы стали основанием для перечисления на расчетные счета фирмы, которую возглавляет подозреваемый, свыше 200 миллионов рублей.

По версии следствия, при этом работы на более два миллиона 200 тысяч рублей выполнены не были. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Сообщается, что в производстве следователей также находится уголовное дело в отношении руководителя госинспекции строительного надзора Самарской области, которого обвинили в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, обвиняемый, действуя вместе с некоторыми подчиненными сотрудниками, скрыл выявленные во время проверок факты несоответствия конструктивных решений строительных объектов, возведенных в рамках выполнения работ по указанным выше контрактам.

«Подготовленные фигурантами положительные заключения были учтены министерством строительства Самарской области при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Указанные действия должностных лиц привели к срыву реализации национального проекта «Культура», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сейчас руководитель государственной инспекции строительного надзора Самарской области находится под домашним арестом. Расследование уголовных дел продолжается. Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.