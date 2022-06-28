Тбилиси, 28 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Требование оппозиционных партий Грузии вместо действующего правительства сформировать «правительство национального согласия» противоречит конституции республики. Об этом не телеканале «Палитраньюз» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что действующее правительство было сформировано в соответствии с конституционным строем страны и является легитимным.

«Это означает, что страна должна быть передана людям, не имеющим народной легитимации. Это прямое нарушение конституционного строя, закреплённого конституцией Грузии», — сказал Кобахидзе.

Лидер партии указал на то, что «правительство национального согласия» или подобные виды правительств собираются после переворотов. Он считает, что в оппозиции, требуя этого, фактически заявили о своих истинных намерениях.

Напомним, после того, как Евросовет отложил на полгода присвоение Грузии статуса кандидата в Евросоюз, в оппозиции обвинили правительство в провале курса евроинтеграции. Неправительственная организация «Позор» 24 июня в ходе протестного митинга потребовала от правительства страны уйти в отставку в течение недели, чтобы потом было собрано «правительство национального согласия» с участием оппозиции. К этому требованию присоединяются другие партии.