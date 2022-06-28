Пермь, 28 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Пермском крае расширен перечень спортивных объектов, на строительство которых будут выделять субсидию из регионального бюджета, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Скейт-парк

Теперь в списке семь вариантов обустройства спортивного пространства. К универсальным площадкам, хоккейным коробкам и воркаут-площадкам с тренажерами добавлена возможность строительства скейтпарков, памп-треков, полосы препятствий и беговых дорожек.

В 2023 году финансирование строительства открытых спортивных площадок выросло втрое — с 105 млн рублей до 306 млн рублей. На эти средства планируют возвести 105 площадок. Их стоимость варьируется от 1 млн рублей (беговая дорожка) до 4 млн рублей (скейтпарк, хоккейная коробка).

Реализация проектов осуществляется на условиях софинансирования: 75% — из краевого бюджета, 25% — из муниципального, в том числе это могут быть внебюджетные средства.

Программа по созданию спортивных объектов шаговой доступности в Пермском крае реализуется с 2018 года. За это время в регионе возведено 238 универсальных открытых площадок. На 2022 год запланировано строительство 37 спортивных объекта.