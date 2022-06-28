Белвью, США, 28 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Valve объявила о том, что нарастила производство Steam Deck, благодаря чему в третьем квартале 2022 года компания сможет еженедельно поставлять в два раза больше консолей. Об этом 28 июня сообщает портал Kotaku.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Соответствующую информацию производитель опубликовал на странице в соцсети. Valve также сообщила, что отправила «последнюю партию писем» тем людям, которые надеются получить заказ во втором квартале 2022-го.

Напомним, Valve выпустила консоль в продажу 25 февраля 2022 года. Отметим, что компания изначально предупредила геймеров о том, что не сможет сразу поставить Steam Deck всем желающим.