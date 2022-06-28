Париж, 28 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь выразил поддержку Украине на саммите G7, который прошел в Германии, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Пока президент Украины Владимир Зеленский выступал на G7 в режиме видеоконференции, Эммануэль Макрон поделился фотографией с переговоров между украинским президентом и его партнерами, собравшимися в Баварии. Президент Франции поделился в Twitter фотографией, на которой лидеры семи стран сидят за столом у экрана, на котором появляется Владимир Зеленский.

«Мы на стороне Украины», — написал глава французского государства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время переговоров с американским лидером Джо Байденом, что наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян считает, что два ведущих производителя нефти ОПЕК — Саудовская Аравия и ОАЭ — едва ли смогут помочь Западу.

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