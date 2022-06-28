Москва, 28 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Запад запустил пропагандистско-психологическую русофобскую кампанию сразу же после начала спецоперации России по защите ДНР и ЛНР, и сделано это было с применением всех средств информационной борьбы. Об этом ИА REGNUM заявила член президентского совета саморегулируемой организации Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», председатель Комитета информационного обеспечения и развития Анна Данилова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

«Как только началась специальная военная операция, все мероприятия готовившейся пропагандистско-психологической кампании по инициированию глобальной русофобии были запущены с применением всех имеющихся средств информационной войны, включая все возможности интернета», — сказала Данилова.

По её словам, психологическая пропаганда и давление по праву считаются самым эффективным средством деморализации противника, поскольку они обращены не на способность личности рационально оценивать факты и события с помощью разума, а направлены на тонкие струны психологической и душевной организации человека, которые способны реагировать самым непредсказуемым образом, вызывая стресс, страх, панику, тревожность и эмоциональное выгорание, часто лишая человека воли к сопротивлению или действиям, а также вызывая апатию: «Образ врага создается легко, а вот преодолевается с большим трудом».

При этом, как подчеркнула Данилова, у объектов такой пропаганды и давления, то есть у проживающих на западе русских людей, направленно и настойчиво создаётся ощущение их чуждости местным обычаям, культуре, традициям, а значит открытой враждебности к ним окружающего местного населения: «А у местного населения, используя все доступные средства создается и культивируется ненависть к русским, вплоть до призывов полного уничтожения нашей культуры и русского народа».

Специалист подчеркнула, что в разные эпохи разные народы подвергались подобным воздействиям, но только сильные народы преодолевали организованные компании их неприятия: «Мы, русские, сильный и самодостаточный народ. Мы выстоим и победим. И станем еще сильнее!».