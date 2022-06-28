Анкара, 28 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 собирается бесплатно передать киевскому режиму компания из Турции Baykar Makina, являющаяся производителем этих беспилотников. Об этом 28 июня сообщается на официальной странице компании в одной из соцсетей.

Ministry of Defence of Ukraine Bayraktar TB2

«Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка.