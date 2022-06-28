Иркутск, 28 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Иркутске дольщики долгостроя на Сергеева с 28 июня могут подать заявление на компенсацию, сообщает телеграм-канал правительства Приангарья.

77metrov.ru Дольщики

Выплаты получат граждане, купившие квартиры у застройщика ООО «БазисСтройИнвест». В 2020 году компания была признана банкротом. 4 блок-секции так и не были достроены.

«В правительстве региона уделяют особое внимание вопросу дольщиков, ожидающих свои квартиры. По итогам совместной работы с региональным фондом за 2,5 года урегулированы вопросы по 20 проблемным объектам, восстановлены права 371 гражданина. Эта работа будет продолжена», — отметил первый заместитель губернатора региона Роман Колесов.

Средства поступят в течение 10 рабочих дней после подачи документов. Размер возмещения будет установлен в соответствии с рыночной стоимостью аналогичного жилого помещения.

Напомним, ранее извещалось, что дольщики долгостроя на улице Сергеева в Иркутске получат компенсации.

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