Вашингтон, 28 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Поставки американского оружия Украине подталкивают к убийствам мирного населения. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в телеграм-канале дипломатической миссии.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

Он констатировал, что американские власти наращивают передачу Киеву вооружений, и если раньше поставлялись ПЗРК и ПТРК, то теперь — тяжёлая артиллерия, РСЗО, а также вероятно, средства ПВО.

«Более того, американцы делятся с ВСУ разведданными. Консультируют, как действовать на поле боя. По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения», — отметил посол.

По его словам, безоглядные поставки вооружения «закручивают спираль конфликта», а также повышают угрозу дальнейшей эскалации.