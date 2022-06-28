Южно-Сахалинск, 28 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. На Сахалине иностранец с поддельными документами пытался дать взятку сотруднику полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе областного УМВД.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

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Автомобиль, которым управлял 25-летний гражданин ближнего зарубежья, был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. Водительское удостоверение и патент имели признаки подделки. Иностранец предложил сотруднику полиции взятку в сумме 10 тыс. рублей за оставление без внимания наличие фальшивых документов.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель отдела по расследованию ДТП осуждён в Омске за получение взятки.