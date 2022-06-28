Пекин, 28 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Глава Народного банка Китая пообещал сохранить благоприятную для страны денежно-кредитную политику и подчеркнул, что прогноз по инфляции «стабилен», в то время как другие крупные экономики агрессивно повышают процентные ставки для борьбы с растущими ценами, сообщает 28 июня Financial Times.

David290 Народный банк Китая

И Ган заявил государственной англоязычной вещательной компании CGTN, что Народный банк Китая и далее будет «придерживаться благоприятного курса для поддержки экономического восстановления в целом», но не стал объявлять о каких-либо конкретных мерах.

Строгие ограничения, введенные в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в Китае, ухудшили экономические перспективы страны, в результате чего некоторые банки понизили прогнозы роста китайской экономики на 2022 года, а премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил с предостережением о перспективах страны в текущем квартале.

Вечером 27 июня И Ган заявил, что денежно-кредитная политика банка будет поддерживать экономику в условиях потрясений, вызванных COVID-19 и событиями на Украине, а также уделять особое внимание поддержке малых и средних предприятий.

В последних шесть месяцев Китай сохранял свои однолетние ставки по кредитам на стабильном уровне, а пятилетняя ставка, на которой основана стоимость ипотеки, в последний раз снижалась до 4,45% в мае 2022 года.