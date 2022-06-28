Барабинск, Новосибирская область, 28 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области в отношении 29-летней женщины возбуждено уголовное дело — по факту причинения ребёнку смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

(сс) skimpton007 Младенец

В ведомстве уточнили, что днём 17 июня 2022 года в доме по улице Партизанская в Барабинске обвиняемая не могла успокоить своего шестимесячного ребёнка. Удерживая его на руках в районе груди, она с силой бросила младенца на диван. Он полученных повреждений ребёнок скончался на месте.

Вину женщина признала в полном объёме. Расследование продолжается.