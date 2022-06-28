Красноярск, 28 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае перед судом предстанут 14 участников преступного сообщества по обвинению в организации занятия проституцией. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Банда

По данным следствия, в 2016–2019 года обвиняемые подбирали девушек для дальнейшего вовлечения их в противоправную деятельность, обеспечивая им силовую поддержку, заказы, доставку к клиентам и так далее. Всего им удалось вовлечь в нелегальный бизнес 39 женщин.

«Кроме того, они осуществляли охрану преступного бизнеса, контролировали своевременность и полноту сбора денежных средств, поступающих за оказанные услуги клиентам, получая от данного преступного бизнеса финансовую выгоду», — отметили в надзорном ведомстве.

Руководители группировки, как отмечается, круглосуточно контролировали работу её членов. Дело против организаторов преступного сообщества находится в производстве следствия.

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