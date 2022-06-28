Краснодар, 28 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Краснодаре после сильных ливней подтопленными остаются 25 придомовых территорий и четыре частных дома, данные на утро 28 июня опубликовал региональный оперативный штаб.

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«Новых подтопленных территорий нет. В Краснодаре остаются подтопленными 25 придомовых территорий, четыре частных домовладения, в которых проживает 15 человек, из них три ребенка, 42 низменных участка проезжей части дорог. В пункте временного размещения людей нет. Работает водооткачивающая техника», — сообщили в оперштабе.

В целом на территории Краснодарского края сохраняется стабильная паводковая обстановка, подчеркнули в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода накрыла районы Кубани ещё 23–24 июня — первым удар принял Сочи, затем 26 июня ливневые дожди прошли в краевой столице.