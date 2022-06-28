Москва, 28 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Запад неслучайно выбрал соответствующее время для развёртывания кампании русофобии. Об этом ИА REGNUM заявила член президентского совета саморегулируемой организации Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», председатель Комитета информационного обеспечения и развития Анна Данилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«Выбор времени для развёртывания русофобской кампании на западе неслучаен. Подготовка этой большой акции, по-видимому, велась давно и была связана с тем, что наша страна настойчиво работала над восстановлением почти утраченного в 90-е годы своего национального суверенитета и к 2020-м годам практически полностью его восстановила. Нужен был только повод для её начала», — сказала Данилова.

По её словам, одновременно шло накачивание Украины антироссийской информацией, а также разворачивалась информационно-пропагандистская кампания с применением методов психологической войны направленная против всех русских.