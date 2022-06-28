Владикавказ, 28 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Транскавказскую магистраль вновь закрыли для проезда всех видов автотранспортных средств. Дорога была открыта для движения 27 июня всего на четыре часа, после чего её вновь пришлось закрыть из-за камнепадов и схода селей.

Александр Божков Транскавказская автомагистраль

«В связи с камнепадом и сходом селевых масс на территории Транскавказской автомагистрали, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а так же в соответствии с рекомендацией филиала ФКУ УПРДОР «Кавказ», запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19:30 27 июня 2022 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Напомним, с 17:15 минут 26 июня 2022 года до особого распоряжения остается закрытой и Военно-Грузинская дорога. Причина та же — непогода. Движение остановлено в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств.