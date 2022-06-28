Москва, 28 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Специалистов, не уступающих в квалификации уехавшим сотрудникам компаний стран Запада, которые всячески пытались отсрочить свой уход с российского рынка, нужно обучить России. Об этом 28 июня заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

«Надо также обучить российских специалистов, которые бы не уступали по своей квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний (многие, замечу в скобках, всячески пытались отсрочить отъезд, но подчинились давлению со стороны своих правительств)», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Кроме того Медведев указал, что России также нужно переориентироваться на новых надежных партнеров в странах и на континентах, где США не являются безусловным авторитетом, «хозяином» или управляющим.

«Это признали уже и на Западе — отделить Россию от остального мира не вышло», — пояснил зампред Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что шансы Украины на членство в Европейском союзе являются призрачными, несмотря на то, что ранее она получила статус кандидата на вступление в сообщество.