Ангарск, Иркутская область, 28 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 28 июня известило о задержании заместителя главного врача по финансово-экономической работе одной из больниц Ангарска. По данным пресс-службы ведомства, с января по май 2022 года женщина получала денежные средства в сумме ряти тысяч рублей от экономиста данной организации. За это последней ежемесячно начислялась надбавка к заработной плате за интенсивность и высокие результаты работы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Всего за 5 месяцев предполагаемая злоумышленница незаконно получила 25 тысяч рублей.

На основании собранных сотрудниками ОВД материалов следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело. Фигурантке инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»).

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Братске (Иркутская область) завхоз ДЮСТШ по автомотоспорту получила условный срок за взятку.

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