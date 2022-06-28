Москва, 28 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. У русских, проживающих за границей, пытаются вызвать чувство вины за действия российских властей и спровоцировать к неправомерным действиям. Об этом ИА REGNUM заявила член президентского совета саморегулируемой организации Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», председатель Комитета информационного обеспечения и развития Анна Данилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

«Конечно, русофобская кампания на Западе действительно связана с психологическим воздействием и даже атаками. Для русских, проживающих в РФ и на постсоветском пространстве, это попытка вызвать у них комплекс вины, стыда, подавить волю — с одной стороны, и спровоцировать мотивацию к протестным действиям с другой стороны», — сказала Данилова.

По её словам, для русских, проживающих за рубежом в странах Запада, это выражается в стремлении запугать, вызвать психологический стресс, «путём постоянного психологического и информационного давления создать невыносимые условия для повседневной жизни и заставить их через свои родственные связи влиять на граждан Российской Федерации».