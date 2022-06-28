Минусинский район, Красноярский край, 28 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае успешно завершилась операцию по спасению 15-летней девочки, которая упала с дамбы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, спасатель два часа держал её на плаву.

75.mchs.gov.ru МЧС России

Инцидент произошёл вечером 27 июня в Минусинском районе. В районе улицы Геологов девочка упала с дамбы в протоку, после чего течением её затянуло в шлюз.

«Командир отделения отдельного поста пожарно-спасательной части №11 МЧС России Максим Тарасюк принял решение нырнуть под шлюз для оказания помощи. Более 2 часов спасатель не просто держал подростка за руку, он поддерживал девочку психологически», — отметили в ведомстве.

Тем временем, в 15 км выше по течению реки Енисей перекрыли шлюзы для снижения уровня воды, а на место прибыли водолазы. Спасатели очистили шлюз от брёвен, после чего краном подняли решётку для фильтрации мусора, а на шлюз, где находилась потерпевшая, был установлен защитный экран от воды.

Спустя почти 2,5 часа девочку подняли на поверхность и передали медикам. Всего в спасательной операции принимало участие более 30 человек и 11 единиц техники.