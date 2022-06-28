Кишинёв, 28 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Следователям прокуратуры Молдавии, которых заставляют вести политические дела, стоит помнить, что власть в стране снова может поменяться. Об этом экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Игорь Додон

27 июня политику предъявили новое обвинение по делу о закупке в 2008 и 2009 годах на Украине электроэнергии по завышенным ценам. Экс-президент заявляет о своей невиновности и призывает правоохранителей не нарушать закон.

«Недовольство людей растёт, и не исключено, что вскоре ваше начальство вместе с руководством страны будет вынуждено бежать из Молдавии», — заявил Додон.

Он отметил, что все, кто останутся в стране после смены политического режима, будут отвечать за преступления.

Напомним, в мае суд в Кишинёве постановил отправить Додона под домашний арест. Экс-президента обвиняют в «коррупции», «измене родине» и «незаконном обогащении». Его жене Галине в июне предъявили подозрение в соучастии в «незаконном обогащении».