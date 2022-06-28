Москва, 28 июня, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Предложения экс-кандидата в президенты США Тулси Габбард могут превратиться в повод для Украины потребовать перемирия на условиях границ на 23 февраля. Об этом 28 июня ИА REGNUM заявил историк и публицист Сергей Марочкин.

Headlinepolitics.com Тулси Габбард

«С одной стороны, такие предложения — это хороший повод для Зеленского продемонстрировать свою непреклонность: требовать перемирия как минимум по линии фронта, существовавшей до 23 февраля», — заявил публицист.

С другой стороны, это повод для попыток усилить разногласия и в политическом руководстве РФ, и среди массы российского населения, обострить противостояние внутри РФ между теми, кто выступает за «войну до полной победы» и «партией мира и капитуляции» — теми, кто готов согласиться на перемирие с сохранением нацистского режима на Украине, полагает Марочкин.

Не только Зеленский, но и Польша с Румынией и Литвой не обладают субъектностью. Все, что они делают и будут делать — как и все, что они говорят — делается по согласованию с англосаксами, уверен публицист.

Напомним, что экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард выступила в одном из изданий США со статьей, в которой заявила о необходимости переговоров между РФ и Украиной на условиях территориальных уступок со стороны Украины.