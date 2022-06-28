Калининский район, Саратовская область, , 09:42 — REGNUM В Калининском районе Саратовской области вечером 27 июня в результате дорожно-транспортного происшествия погибла трехлетняя девочка. Как сообщает региональная прокуратура, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Авария Kaatjem

По предварительным данным, 27 июня около 21:15 (местное время) на 35 километре трассы «Калининск — Свердлово — Колокольцовка — Кленовка» (Волгоградская область) находящийся в состоянии алкогольного опьянения 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, не имея водительского удостоверения, не справился с управлением и опрокинул транспортное средство.

Всего в результате ДТП пострадали семь человек, из них четверо детей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, днем 19 июня на 28 км автодороги А-298 Р-208 участок «Урбах — Ждановка — Новоузенск — Александров-Гай — граница с Республикой Казахстан» водитель автомобиля Lada Largus совершил съезд с дороги, что привело к опрокидыванию легкового автомобиля.

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