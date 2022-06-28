Хабаровск, 28 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Хабаровском крае пойдёт по суд директор школы за мошенничество при получении выплат и превышения должностных полномочий — обвинительное заключение утверждено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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С 2016-го по 2020 годы директор школы подавала в бухгалтерию управления образования администрации района недостоверные сведения о якобы понесенных расходах на оплату проезда к месту отпуска и обратно, а также о работе фактически не трудоустроенных учителей.

Всего путем обмана директор похитила более 1 млн рублей из бюджета Комсомольского района.

Кроме того, почти три года фигурантка систематически требовала у подчиненных перечислять ей часть премий. В общей сложности педагоги перевели директору более 900 тыс. рублей.

После вручения копии обвинительного заключения фигурантке уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 34-летняя женщина обманула 13 человек, которым причинила ущерб на сумму более 2 млн рублей.