Москва, 28 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Шансы Украины на членство в Европейском союзе являются призрачными, несмотря на то, что ранее она получила статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом 28 июня заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Special.goverment.ru Дмитрий Медведев

Как отметил в интервью газете «Аргументы и факты» Медведев, он уверен в том, что украинский народ преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее, сильных лидеров, справедливые законы, а также успешную экономическую модель.

«И я совсем не уверен, что эта модель будет связана с Евросоюзом», — сказал он.

«Тем более, еще раз скажу, шансы вступить туда у Украины, несмотря на статус кандидата, призрачные», — добавил зампред Совбеза РФ.

При этом Медведев уточнил, что «циничные европейцы» заявляют об этом прямо «глядя в широко раскрытые от удивления и психостимуляторов глаза украинских лидеров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на то, чтобы реализовать меры по обеспечению технологического суверенитета России направят большие бюджетные средства.