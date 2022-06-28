Вашингтон, 28 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл заявил о том, что в случае победы Республиканской партии на грядущих осенью выборах в Конгресс, он будет «избирателен» в поддержке выдвигаемых президентом страны номинантов, сообщает New York Post.

Salon.com Сенатор от США штата Кентукки Митч Макконнел

«Если я стану лидером большинства, мы будем очень разборчивы в назначенцах. К нам поступает 1200 назначений на посты в исполнительные органы. Они не все так важны, как Верховный суд, но многие из них весьма важны и должны быть подтверждены Сенатом», — подчеркнул Макконнелл.

«Мы занимаемся кадровой политикой, а Палата представителей — нет», — сказал он. — Мы будем более разборчивы в том, кто будет возглавлять различные советы, комиссии и агентства, которые важны для того, как все вы будете функционировать в нашем обществе».

МакКоннелл сказал, что исторически избиратели испытывают «угрызения совести покупателя» через два года после прихода к власти администрации.