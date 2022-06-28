Куритиба, Бразилия, , 09:02 — REGNUM Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Фернандиньо подписал контракт с бразильским клубом «Атлетико Паранаэнсе». Об этом 28 июня сообщает пресс-служба клуба.

Фернандиньо (сс) Светлана Бекетова

Отмечается, что 37-летний Фернандиньо перешёл в «Атлетико Паранаэнсе» в статусе свободного агента. Его контракт рассчитан до конца 2024 года. Он будет выступать за команду под пятым номером.

Главным тренером «Атлетико Паранаэнсе» является Луис Фелипе Сколари, под руководством которого Фернандиньо играл в сборной Бразилии на чемпионате мира 2014 года.

Фернандиньо является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе», за основную команду которого выступал с 2002 по 2005 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Капитан «Манчестер Сити» перейдёт в клуб из Бразилии