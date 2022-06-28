Благовещенск, 28 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Министерство финансов Амурской области подготовило поправки в главный финансовый документ региона. Более 700 млн рублей будет направлено на антикризисные меры в условиях санкций и пандемии COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

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«Благодаря реструктуризации задолженности по кредитам и рефинансированию коммерческих займов бюджетными удалось сэкономить более 707 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на антикризисные меры, связанные как с санкциями, так и с устранением последствий пандемии COVID-19», — отметил министр финансов региона Владимир Сологуб.

Более 775 млн рублей намерены направить дополнительно на ремонт и содержание дорог области, 24,6 млн — на содержание дорожного патруля, 128,3 млн — на инженерные изыскания по строительству трёх дамб в Благовещенском районе.

«С учётом уточнений доходы областного бюджета составят в текущем году порядка 99,6 миллиарда», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Амурской области начал работать антикризисный штаб. Цель работы этой структуры — создание плана мероприятий, которые помогут свести к минимуму последствия санкций для экономики региона.