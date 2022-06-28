Москва, 28 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Любые попытки посягнуть на Крым будут расценены как объявление войны, сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью газете «Аргументы и Факты».

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

По его словам, если такое посягательство будет предпринято страной, входящей в Североатлантический альянс, это будет означать начало третьей мировой войны.

«Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране, — сказал заместитель председателя Совета безопасности. — И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война».

Он добавил, что это будет означать тотальную катастрофу.