Вашингтон, 28 июня 2022, 09:00 — REGNUM Литва заманила Североатлантический альянс в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за ограничения транзита в Калининград. Об этом заявила американский эксперт Эмма Эшфорд в беседе с Foreign Policy.
Она добавила, что политика Вильнюса показывает, что Литва гораздо более склонен к ухудшению отношений с Россией, нежели «партнеры во Франции, Германии или США».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил о попытках отнять у России Калининград, которые якобы уже предпринимаются Европейским союзом и НАТО.
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