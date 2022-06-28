Вашингтон, 28 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Литва заманила Североатлантический альянс в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за ограничения транзита в Калининград. Об этом заявила американский эксперт Эмма Эшфорд в беседе с Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Возникает вопрос, консультировались ли литовцы со своими союзниками в Западной Европе или с Соединенными Штатами, прежде чем сделать этот выбор? Мне кажется, что это потенциальный случай заманивания альянса в ловушку, когда одному члену объединения, обычно меньшей и более слабой стороне, удается втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам», — сказала эксперт.

Она добавила, что политика Вильнюса показывает, что Литва гораздо более склонна к ухудшению отношений с Россией, нежели «партнеры во Франции, Германии или США».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил о попытках отнять у России Калининград, которые якобы уже предпринимаются Европейским союзом и НАТО.

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