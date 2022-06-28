Москва, , 08:59 — REGNUM Жителей России предупредили о новом способе телефонного мошенничества. Аферисты начали звонить клиентам банков и прикидываться сотовыми операторами. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Уточняется что мошенники звонят под видом службы поддержки сотовых операторов и вынуждают своих жертв настроить переадресацию sms.

Мошенники сообщают клиентам банков якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона и просят набрать на телефоне специальную USSD-команду. Таким образом они могут получить доступ в онлайн-банк клиента.

Гражданам рекомендуют установить на свой смартфон определитель номера, позволяющий отличить настоящий звонок от мошеннического или не отвечать на звонки от незнакомых номеров.

Как ранее сообщало, телефонные мошенники стали действовать новым способом, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги».

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