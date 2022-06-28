Джакарта, , 08:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двустороннюю встречу на полях саммита G7 в Германии, сообщает Kompas.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидеры двух стран обсудили усилия по укреплению сотрудничества в области продовольствия.

«Что касается сотрудничества, связанного с торговлей продуктами питания между двумя странами, я попрошу министра торговли Индонезии немедленно связаться с министром торговли Индии», — заявил Джоко Видодо.

Стороны занимают более или менее одинаковую позицию, призывая к мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.

Президент Индонезии выразил признательность Индии за решительную поддержку председательства Индонезии в G20. Индонезия также полностью поддержит председательство Индии в G20 в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент Джоко Видодо посетит Украину после завершения саммита G7 в Германии.

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