Иркутск, 28 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Иркутской области и автономная некоммерческая организация «Иркутский областной мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» заключили соглашение о взаимодействии при организации работ по поиску без вести пропавших людей на территории Приангарья, в том числе, несовершеннолетних детей.

Официальная группа ГУ МЧС по области в vk.com Поиски

Поиски взрослых и детей, которые организуют спасатели, будут координироваться с добровольцами, к поискам будут привлекать специалистов мониторингового центра. Также добровольческая организация будет участвовать в проведении совместных обучающих мероприятий, которые проводят с населением специалисты поисково-спасательных служб Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2022 года завершились масштабные поиски без вести пропавшей иркутской школьницы Любови Воронцовой. Тело девочки обнаружено в 20 км от Иркутска вниз по течению р. Ангары.

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