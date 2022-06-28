Москва, 28 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Попытки отторгнуть от России Калининградскую область обернутся военным столкновением. Западным политикам, которые делают подобные заявления, следует хорошо подумать, написал первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров 28 июня в своём телеграм-канале.

Кафедральный собор в Калининграде

Норма о целостности и неприкосновенности территории России, напомнил он, закреплена в Конституции РФ. Россия никогда не потеряет Калининград, а попытки отторгнуть этот регион обернутся конфликтом, подчеркнул сенатор.

«Некоторые, с позволения сказать, «политики», «вентилирующие» вопрос возможности отторгнуть Калининград, должны понимать, что это может закончиться военным столкновением с Россией», — написал Джабаров.

Он добавил, что НАТО понимает это. А Польше и Литве следует задуматься, потому что они первыми попадут в серьёзную мясорубку. Заявление экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о начавшемся отъёме Калининграда — попытка прощупать решимость и твёрдость России.

Джабаров призвал западных политиков «не обольщаться» и отметил, что проблема с транзитом грузов в Калининград может быть решена дипломатическим путём.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший латвийский министр Гулбис назвал грузовую блокаду Калининграда первым шагом Европы и НАТО по отсечению этого региона от России.

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