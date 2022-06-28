Ульяновск, 28 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает падать коллективный иммунитет к COVID-19. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По последним данным (на 24 июня), в Ульяновской области прививку от ковида сделал 730 391 житель, из них за последнюю неделю вакцинировались 2174 человека. В настоящее время получил оба компонента прививки (то есть завершили вакцинацию) 687 091 житель.

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет 17,9%, в то время как в целом по России — 21,5%. За неделю показатель общего иммунитета к COVID-19 (с 17 по 24 июня) снизился на 2,9%, с 20,8% до 17,9%.

Напомним, что уровень коллективного иммунитета к ковиду 3 мая достигал в Ульяновской области 40,6%, 22 апреля оценивался в 48,6%, 15 и 8 апреля составлял соответственно 53,3%, 1 апреля — 55,5%, 25 марта — 57,4%, 4 марта — 63,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проведено 2 148 244 лабораторных теста на коронавирус, по итогам которых подтверждено 203 597 случаев заражения коронавирусом, вылечился 198 601 человек, скончались 4718 ковид-больных.